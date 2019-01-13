СМИ узнали о планах Токио создать ударные самолеты электронной войны

Власти Японии намерены создать ударные самолеты для выведения из строя радаров и систем связи противника, пишет газета "Иомиури".

По данным источников издания, такое оборудование будет установлено на транспортные и патрульные самолеты, которые уже находятся в эксплуатации морских и воздушных сил самообороны Японии.

"Планируется, что модель на основе самолета C2 будет введена к финансовому 2027 году (начнется 1 апреля 2027 года — Ред.). Планы по разработке модели на основе самолета F1 прорабатываются", — пишет издание.

Газета отмечает, что в Японии уже существуют средства ведения электронной войны, но они носят оборонительный характер. Одним из них издание называет систему по выведению из строя системы наведения уже выпущенных баллистических ракет противника.