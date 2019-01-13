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СМИ узнали о планах Токио создать ударные самолеты электронной войны 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY 4.0 / Richard Vandervord / Kawasaki-XC-2
Власти Японии намерены создать ударные самолеты для выведения из строя радаров и систем связи противника, пишет газета "Иомиури".
По данным источников издания, такое оборудование будет установлено на транспортные и патрульные самолеты, которые уже находятся в эксплуатации морских и воздушных сил самообороны Японии.
"Планируется, что модель на основе самолета C2 будет введена к финансовому 2027 году (начнется 1 апреля 2027 года — Ред.). Планы по разработке модели на основе самолета F1 прорабатываются", — пишет издание.
Газета отмечает, что в Японии уже существуют средства ведения электронной войны, но они носят оборонительный характер. Одним из них издание называет систему по выведению из строя системы наведения уже выпущенных баллистических ракет противника.
"Цель (настоящей разработки — Ред.) противостоять растущим возможностям ведения электронной войны со стороны Китая и России", — пишет газета.
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Комментарии
Армия , Азия , В мире , Оружие , Япония
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