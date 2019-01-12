«Попытка спровоцировать Россию»: США направят в Арктику военный корабль

«Попытка спровоцировать Россию»: ВМС США сообщили о планах направить в Арктику военный корабль

В Арктике должно быть увеличено присутствие Соединённых Штатов . Такое мнение высказал министр американских Военно-морских сил Ричард Спенсер. США планируют вернуться к использованию военной базы Адак на Аляске , которую закрыли в 1997 году. Как считают в конгрессе, таким образом будет подчёркнут статус США «как арктической державы». Между тем в Госдуме отметили, что шаги Пентагона направлены на эскалацию ситуации. По мнению экспертов, Вашингтон намерен препятствовать развитию интересов российской стороны, в частности, касательно использования Северного морского пути.

Соединённые Штаты намерены направить в воды Арктики военный корабль. Об этом заявил министр американских Военно-морских сил Ричард Спенсер в интервью The Wall Street Journal

По его словам, американские военные корабли должны принять участие в так называемой операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP) — это будет первая подобная экспедиция США в этом регионе. В её состав, помимо кораблей, может войти патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon.

Вдобавок, в Пентагоне планируют «разморозить» в штате Аляска свою военную базу Адак, действовавшую с 1942 по 1997 годы. Ранее Спенсер сообщал о планах образовать там порт стратегического значения.

Как добавил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан, подобные шаги должны подчеркнуть статус США «как арктической державы». Наряду с этим WSJ указывает, что Соединённые Штаты настроены на соперничество с Россией Китаем за влияние в регионе.

При этом в декабре 2018 глава Военно-морского министерства США указывал на «крупную угрозу» со стороны РФ в Арктике в связи с чем был воссоздан Второй флот, в зоне ответственности которого находится Восточное побережье США и Северная Атлантика.

«Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за ним следить», — отмечал он.

«Желание противостоять интересам России»

«Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем. Причём нам заранее известно, какие опасности нам оттуда грозят, и все ответы не заставят себя ждать», — цитирует сенатора РИА Новости.

«Вместе с тем направление военного корабля с определённым возможным сосредоточением на нём некоторых сил и средств, говорит о некой эскалации напряжённости, что может привести к определённым провокационным действиям. Это не влечёт за собой обеспечения стабильности данном регионе и разделения сфер влияния. Так что, это очередной шаг со стороны Соединённых Штатов по эскалации напряжённости в разных регионах», — подчеркнул парламентарий в разговоре с RT. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин также отметил, что Арктика является сферой национальных интересов многих государств, в том числе России, Китая и США

По его словам, Вашингтон пытается поставить себя во главе угла касательно обеспечения сфер влияния.

«Действия США носят достаточно агрессивный, воинствующий характер. Исходя из опыта их деятельности, я не исключаю, что они будут пренебрегать нормами международного права», — указал Швыткин.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал, что у Соединённых Штатов пока недостаточно возможностей для того, чтобы закрепиться в Арктике. Отметим, что, по некоторым данным, береговая охрана США в прошлом месяце отказалась от проведения учений из-за опасений поломки ледокола.

«Тем не менее, обозначить своё присутствие они попытаются уже немедленно и впоследствии будут расширять ту базу кораблей, которые пригодны для присутствия, в том числе военного, а Арктике», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, действия Вашингтона обоснованы желанием противостоять интересам тех стран, которых они считают своими конкурентами. Речь идёт о России и Китае.

«Для Соединённых Штатов это будет серьёзным экономическим ущербом с точки зрения логистики. Чтобы противостоять этому, они будут обозначать небезопасность этого маршрута и указывать на нарушения. К тому же Штаты постоянно пытаются спровоцировать Россию, вызвать неадекватные реакции. Любой ответ они будут воспринимать, как доказательство угрозы», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.

Российское развитие Арктики

Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу , на данный момент «ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры (в Арктике. — RT), какую имеет Россия».

«Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры», — пояснял он.

Наряду с этим с 2019 года иностранные военные корабли должны заранее уведомлять Россию о проходе через Северный морской путь. По словам начальника российского Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, подобная мера обусловлена необходимостью «ликвидации правового вакуума».

«Для России Арктика играет стратегическую роль», — указывал в ноябре президент Владимир Путин.

Президент также подчёркивал, что Северный морской путь должен стать «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». В этой связи правительство РФ совместно с рядом компаний должно до 11 марта разработать проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала этих земель.