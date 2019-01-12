Полковник ВСУ сделал неожиданное признание

Полковник ВСУ признал недееспособность украинской армии

Вооруженные силы Украины не способны воевать за «свои земли», заявил полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко, раскритиковав секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны страны Степана Полторака за действия в Керченском проливе.

«У меня к пану Турчинову и пану Полтораку возникает абсолютно адекватный вопрос. Да, мы не признаем то, что Москва считает Керченский пролив своим. Но ведь мы не признаем и то, что Москва считает своим Крым. (…) Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым?» — задался вопросом Стеценко в эфире телеканала NewsOne. Его слова приводит ФАН.

Стеценко подчеркнул, что Киев «имеет на Крым такие же права, как на Керченский пролив». В данном контексте, по его словам, проблема заключается не в готовности или неготовности вести боевые действия, а в неспособности это делать.

«Мы имеем право воевать за свою землю и свои акватории. Но способны ли мы сейчас? Что сделал пан Полторак и пан Турчинов для того, чтобы мы на пятом году войны были готовы и способны воевать за себя?» — сказал Стеценко.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.

В конце декабря министр обороны Украины Степан Полторак объявил, что украинские суда в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив, и анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через этот участок.