Полковник ВСУ сделал неожиданное признание

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Полковник ВСУ признал недееспособность украинской армии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Вооруженные силы Украины не способны воевать за «свои земли», заявил полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко, раскритиковав секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны страны Степана Полторака за действия в Керченском проливе.
«У меня к пану Турчинову и пану Полтораку возникает абсолютно адекватный вопрос. Да, мы не признаем то, что Москва считает Керченский пролив своим. Но ведь мы не признаем и то, что Москва считает своим Крым. (…) Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым?» — задался вопросом Стеценко в эфире телеканала NewsOne. Его слова приводит ФАН.
Стеценко подчеркнул, что Киев «имеет на Крым такие же права, как на Керченский пролив». В данном контексте, по его словам, проблема заключается не в готовности или неготовности вести боевые действия, а в неспособности это делать.
«Мы имеем право воевать за свою землю и свои акватории. Но способны ли мы сейчас? Что сделал пан Полторак и пан Турчинов для того, чтобы мы на пятом году войны были готовы и способны воевать за себя?» — сказал Стеценко.
Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.
В конце декабря министр обороны Украины Степан Полторак объявил, что украинские суда в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив, и анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через этот участок.
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Комментарии84
Армия , Видео , Войска , Украина , Александр Турчинов , Степан Полторак , Москва , Республика Крым
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