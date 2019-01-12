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Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля 

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Фото: EPA
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку над западными районами Дамаска. Об этом сообщил правительственный телеканал "Сурия". Сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет.
Телеканал указывает, что сирийские подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаку противника. По информации телеканала "Аль-Хадас", ракетные удары наносят израильские ВВС, передает ТАСС.
До этого Израиль наносил удары по Дамаску 25 декабря. В ходе налета был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих. По данным Минобороны России, авиация нанесла удары в момент, когда в Бейруте и Дамаске заходили на посадку гражданские лайнеры. Во время атаки большинство израильских ракет были сбиты.
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Армия , В мире , ИТАР-ТАСС , Дамаск , Сирия
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