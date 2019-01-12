Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку над западными районами Дамаска . Об этом сообщил правительственный телеканал "Сурия". Сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет.

Телеканал указывает, что сирийские подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаку противника. По информации телеканала "Аль-Хадас", ракетные удары наносят израильские ВВС, передает ТАСС

До этого Израиль наносил удары по Дамаску 25 декабря. В ходе налета был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих. По данным Минобороны России, авиация нанесла удары в момент, когда в Бейруте и Дамаске заходили на посадку гражданские лайнеры. Во время атаки большинство израильских ракет были сбиты.