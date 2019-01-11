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СМИ сообщили о выводе американской военной техники из Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army
США выводят военную технику из Сирии, войска пока остаются, заявил телеканалу Fox News неназванный военный чиновник США.
"Войска из Сирии не выводили. Военная техника в процессе вывода", — ссылается телеканал на свой источник.
От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на соображения безопасности.
Телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации ранее заявил, что США начали вывоз из Сирии наземной военной техники.
Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Армия , В мире , Администрация США , CNN , Fox News , Сирия , США
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