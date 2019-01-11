СМИ сообщили о выводе американской военной техники из Сирии

"Войска из Сирии не выводили. Военная техника в процессе вывода", — ссылается телеканал на свой источник.

От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на соображения безопасности.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации ранее заявил, что США начали вывоз из Сирии наземной военной техники.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

* Запрещенная в России террористическая группировка.