МИД ФРГ: шансы на сохранение ДРСМД невелики, но Берлин приложит для этого все усилия

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Шансы на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) невелики, но Германия приложит все усилия, чтобы добиться этого. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналу Spiegel , которое опубликовала электронная версия издания. "Мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить соглашение. Но шансы, к сожалению, невелики", — сказал министр. Маас утверждал, что "сейчас нужно склонить российскую сторону к прояснению обвинений [в нарушении договора] и восстановлению приверженности соглашению".