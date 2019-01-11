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МИД ФРГ: шансы на сохранение ДРСМД невелики, но Берлин приложит для этого все усилия 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: EPA
Шансы на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) невелики, но Германия приложит все усилия, чтобы добиться этого. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналу Spiegel, которое опубликовала электронная версия издания.
"Мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить соглашение. Но шансы, к сожалению, невелики", — сказал министр. Маас утверждал, что "сейчас нужно склонить российскую сторону к прояснению обвинений [в нарушении договора] и восстановлению приверженности соглашению".
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Армия , В мире , МИД , Spiegel , Германия
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