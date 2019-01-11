В России сформируют первый женский экипаж для танкового биатлона

Он появится на базе танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области.

Женский экипаж примет участие в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр-2019. В составе — три женщины, которые займут должности командира танка, наводчика-оператора и механика-водителя. Они будут управлять танком Т-72БЗ.

На данный момент в отборе принимают участие 10 девушек-военнослужащих. Победительницы в течение трёх месяцев будут проходить дополнительные курсы по вождению боевой машины, стрельбе и управлению огнём.