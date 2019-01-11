Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России сформируют первый женский экипаж для танкового биатлона 

Говорит Москва 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Он появится на базе танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области.
Женский экипаж примет участие в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр-2019. В составе — три женщины, которые займут должности командира танка, наводчика-оператора и механика-водителя. Они будут управлять танком Т-72БЗ.
На данный момент в отборе принимают участие 10 девушек-военнослужащих. Победительницы в течение трёх месяцев будут проходить дополнительные курсы по вождению боевой машины, стрельбе и управлению огнём.
Говорит Москва: последние новости
Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов намерена зайти в Чёрное море Дональд Трамп опроверг скорый вывод американских военных из Сирии Вернувший России танки Т-34 Лаос получил от Москвы несколько Як-130
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Курилы Японии не достанутся»146
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко293
Обвиняемые в изнасиловании врачи сделали заявление60
Супруги из России умерли в Камбодже с разницей в один день3
Стала известна судьба Тушинского тоннеля после ЧП10
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение