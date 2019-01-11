Минобороны РФ: корпус Балтийского флота получил танки Т-72Б

Министерстве обороны Росс сообщили, что на вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б.

«Танки оснащены современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи и эффективными системами управления огнем. Машина оснащена навесной динамической защитой, двигателем мощностью 840 лошадиных сил, комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что в текущем году в танковые подразделения армейского корпуса ожидается новое поступление такой же партии танков. Новые танки испытают в ходе полевых занятий и подготовят к конкурсу «Танковый биатлон» в рамках состязаний АРМИ-2019.