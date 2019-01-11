Эсминец с 56 ракетами: США усилили присутствие на Балтике

В Балтийское море вошел ракетный эсминец ВМС США Gravely, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk и оснащенный корабельной системой Aegis. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал, что военная активность НАТО у границ РФ достигла наиболее высокого уровня со времен «холодной войны», и для этого альянс «использует миф» о российской угрозе.

Ракетный эсминец ВМС США Gravely вошел в акваторию Балтийского моря в четверг 10 января, передает РИА «Новости»

USS Gravely способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, дальность действия которых составляет около 1,6 тысячи километров. Кроме того, эсминец оснащен противоракетной корабельной системой Aegis. В настоящее время миноносец корабль возглавляет первую постоянную группу кораблей НАТО в регионе, передает ФАН.

В этот же день самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет над Черным морем. В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России.

Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

Днем ранее глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов готовится к проходу в Черное море.

«Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море», — сказал украинский военный.

Пристайко напомнил, что НАТО ограничено в расширении своего присутствия в Черном море доктриной, устанавливающей количество и тоннаж, а также время пребывания военных кораблей, которые не принадлежат странам черноморского региона.

В то же время он абсолютно исключил возможность захода кораблей НАТО в Азовское море, назвав это сложным для военных кораблей процессом из-за маленькой глубины. К тому же он подчеркнул, что Москва не даст на это своего согласия.

За два дня до этого генштаб ВМС Румынии сообщил, что военный десантный корабль США «USS Fort McHenry» вместе с румынским фрегатом проведет учения в международных водах Черного моря. Для этого американский фрегат совершит проход в румынский порт Констанца и пробудет там три дня.

«USS Fort McHenry» и фрегат «Regele Ferdinand» (Румыния) проведут совместные учения в территориальных водах Румынии и международных водах Черного моря», — говорилось в сообщении.

Чуть ранее сообщалось, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» взял под контроль все маневры десантного корабля морской пехоты ВМС США «Форт Макгенри» («USS Fort McHenry») в Черном море.

Представители ВМС США же заявили, что «Форт Мак-Генри» проводит регулярную операцию на Черном море.

По словам капитана судна Кайла Рейнса, американцы регулярно работают в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и будут продолжать это делать.

В октябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военная активность НАТО у границ РФ достигла наиболее высокого уровня со времен «холодной войны», и для этого альянс «использует миф» о российской угрозе.

«Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС (военно-космических сил) России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», — сообщил Шойгу.

Министр обороны отметил, что на учениях у российских границ военные НАТО отрабатывают боевые действия наступательного характера.

«Расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, растет их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера», — подчеркнул он.

По его словам, к этим мероприятиям альянс активно подключает страны, не входящие в блок.

Чуть ранее в Министерстве иностранных дел России указали, что учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец») в Северной Европе носят «четкую» антироссийскую направленность.

Как отмечалось в сообщении ведомства, участники маневров планируют на практике проверить последние наработки НАТО по силовому «сдерживанию» России. Кроме того, отметили в МИД, некоторые элементы учений проходят на военных объектах, расположенных в 200 км от российской границы.

В мае 2018 года в небе над Балтикой российский истребитель Су-27 опасно сблизился с американским патрульным самолетом Boeing P-8 Poseidon. В какой-то момент расстояние между самолетами составляло порядка 6 метров. В американских ВМС заявили, что сближение Су-27 с самолетом ВМС США было «непрофессиональным», но безопасным, передает НСН.