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В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении 

РИА Новости + ещё 5 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере — на это указывает сверхзвуковое оружие, пишет бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.
Он подчеркивает, что американские политики, вероятно, не осознают, что с помощью сверхзвукового оружия Россия и Китай уже значительно расширили свои боевые возможности, и США, по мнению генерала, также следует активно заняться соответствующими разработками.
Отмечается, что, согласно докладу Института аэрокосмических исследований Митчелла, гиперзвуковое оружие могло бы позволить Соединенным Штатам поражать цели на огромной скорости по всему миру, при этом существующие средства ПВО автоматически станут устаревшими. Кроме того, сверхзвуковые средства наделяют их обладателей так называемым "эффектом четвертого измерения", которое значительно сокращает окно принятия решения противником.
Томпсон напомнил, что успешные испытания российского "Авангарда" в декабре наглядно продемонстрировали, что у США нет аналогичных возможностей, а противовоздушная оборона страны не способна справиться с подобными угрозами.
Комплекс "Авангард"
Комплекс отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Владимир Путин впервые рассказал о новейшем гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" с планирующим крылатым блоком в президентском послании к Федеральному Собранию, с которым выступил первого марта.
Двадцать шестого декабря военные в присутствии президента провели успешный испытательный пуск "Авангарда". Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке, примерно в шести тысячах километров.
Таким образом, программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.
Впоследствии ряд американских СМИ заметили, что США проигрывают России в сфере гиперзвуковых вооружений.
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Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , Китай , США
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