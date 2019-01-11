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Россия будет сбивать нарушившие границу гражданские самолёты 

News.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: News.ru
Министерство обороны РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому гражданские самолёты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, можно будет сбивать. В первую очередь речь идет о лайнерах, оказавшихся в запретных для полётов зонах.
При этом, согласно документу, с которым ознакомились «Известия», открыть огонь на поражение можно будет только в том случае, если преднамеренное крушение лайнера может вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов.
Перед нанесением удара нарушителя несколько раз предупредят о необходимости покинуть воздушное пространство России. Гражданские и военно-транспортные суда, экипаж которых откажется выполнять радио— и визуальные команды, сначала попробуют принудить к посадке на аэродром.
Как пояснили в Совете Федерации документ направлен на предотвращение массовой гибели людей в случае терактов и катастроф.
Ранее News.ru писал о том, что летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации. Он совершил несколько пролётов к югу от Керченского пролива и около трёх часов курсировал у побережья Крыма в районе Севастополя, приблизившись на расстояние около 33 км.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Совет Федерации , газета "Известия"
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