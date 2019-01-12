«Ура-патриотический вброс»: зачем Порошенко похвастался мощью противотанковых комплексов из США

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin напугали Вооружённые силы РФ . По его словам, российские танкисты «отказываются выезжать на позиции» из-за появления в частях ВСУ заокеанского оружия. Эксперты усмотрели в высказываниях Порошенко намёк на возможную переброску комплексов в Донбасс, хотя Javelin поставили Киеву с условием, что их не разместят в зоне АТО. К каким последствиям может привести такой шаг для украинского лидера, выяснял RT.

Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что российские танкисты якобы отказываются выезжать на позиции после появления в арсенале ВСУ американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. Об этом он заявил накануне, во время поездки в Ровенскую область.

«Ранее украинские позиции обстреливались из танков, но как только они узнали, что на вооружение поступили Javelin, то российские танкисты стали отказываться выезжать на позиции. И это чрезвычайно эффективный психологический эффект от поступления Javelin», — похвалился Порошенко.

Также президент Украины добавил, что Javelin — лишь часть «широкого спектра помощи» со стороны «международной коалиции» наряду с передачей ВСУ другого вооружения и ужесточением санкций против РФ. По словам Порошенко, Украина выбрала «путь к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов».

Без преимущества

В конце апреля 2018 года ВСУ получили 37 пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн 2 мая украинские военнослужащие приступили к освоению американских ПТРК, а 22 мая совершили первые пуски на полигоне в Черниговской области. 24 августа поставленные из США комплексы были продемонстрированы публике на параде в честь Дня независимости Украины.

Javelin считается одним из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. К преимуществам американского ПТРК относят высокую точность, дальность и способность поражать наиболее уязвимые части танков. В то же время данное оружие не лишено недостатков, к которым относят дороговизну и прихотливость в эксплуатации.

В начале июля в СМИ и соцсетях было распространено письмо государственного оборонного предприятия КБ «Луч» (Киев), адресованное секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову . В документе говорилось о том, что 22 мая во время испытаний Javelin были выявлены серьёзные дефекты, которые могут привести к гибели военнослужащих.

В частности, украинские инженеры рассказали Турчинову о проблемах с маршевыми двигателями ракет (из-за истёкшего срока эксплуатации), сложностях применения в неблагоприятных погодных условиях и об отсутствии специалистов, способных проводить ремонт и обеспечивать качественное и обслуживание Javelin. Однако в СНБО поспешили назвать документ фейком, который якобы забросили «спецслужбы РФ».

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что Javelin является «превосходным противотанковым комплексом», по сравнению с которым украинские ПТРК «Корсар» и «Стугна-П» — «разработки прошлого века». При этом эксперт сомневается, что Javelin обеспечат украинской армии какое-то существенное преимущество даже в исправном виде.

«Я не думаю, что ВСУ в случае боевого применения Javelin смогут нанести серьёзный ущерб неприятелю. Во-первых, эти комплексы российских танкистов не беспокоят, потому что в Донбассе российских танкистов нет. Во-вторых, ополчение доказало, что может противодействовать атакам ВСУ, заманивая их в окружение и получая потом поставленное Западом вооружение», — пояснил Дрозденко.

«Долгожданное оружие»

Как неоднократно утверждали в Вашингтоне, поставка противотанковых комплексов ВСУ является ответной мерой на «оккупацию части Восточной Украины» и якобы отказ Москвы предпринимать усилия для прекращения вооружённого конфликта.

Комментируя передачу Javelin 30 апреля, Порошенко заявил, что противотанковые комплексы станут «дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии». Он назвал американские ПТРК «долгожданным оружием», которое укрепит боевые возможности украинской армии.

«Приветствую живой интерес — и в Украине, и за её пределами — к поставке нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии», — написал украинский лидер в Facebook.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что Javelin передаются Киеву с условием, что они не могут быть применены на линии разграничения в зоне АТО. При этом, как пояснил дипломат, Украина «имеет право на защиту» и может использовать комплексы, «если Россия начнёт танковое наступление».

Подобную договорённость в мае 2018 года подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, ВСУ не могут применять Javelin в зоне АТО, но данный запрет автоматически снимается в случае «агрессии» со стороны России.

«На сегодняшний день есть определённые ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения… В случае, как в народе говорят, горловой ситуации, мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два или три этих комплекса, и это собьёт спесь с врага…», — заявил Тука.

«Ожидает сокрушительное поражение»

Как полагает Дмитрий Дрозденко, украинские власти могут нарушить условия применения Javelin. По его мнению, заявление Порошенко о российских танкистах, которые «стали отказываться выезжать на позиции», свидетельствует о том, что либо американские ПТРК уже переброшены к линии соприкосновения, либо Киев постоянно «держит в уме» такой вариант.

«США поставили Украине достаточно жёсткое условие — не перебрасывать и не применять Javelin в Донбассе. Тем не менее я сомневаюсь, что Порошенко, заботясь о своём рейтинге перед выборами, будет ему следовать. Вполне возможно, что сейчас за его хвастовством о боязни российских танкистов ничего не стоит, и Javelin в Донбассе нет. Но кто знает, как ситуация обернётся ближе к выборам», — пояснил эксперт.

Украинский политолог Владимир Скачко придерживается иной точки зрения. В беседе с RT он выразил уверенность, что Порошенко не отважится нарушить условие предоставления Javelin, которое выдвинули Соединённые Штаты.

«Порошенко лжёт, когда говорит, что российские танкисты испугались Javelin, намекая, что американские комплексы присутствуют на линии соприкосновения. Я убеждён, что это очередной ура-патриотический информационный вброс, и за ним ничего кроме фантазии не стоит. Если Порошенко перебросит Javelin в Донбасс, то окончательно лишится поддержки Штатов. В преддверии выборов это станет для него полной катастрофой», — отметил Скачко.

Эксперт полагает, что поставка Javelin ВСУ изначально носила символический характер в рамках объявленного в 2014 году курса Соединённых Штатов на поддержку Украины «перед лицом российской агрессии». Но, не желая чрезмерно обострять обстановку в Донбассе, Вашингтон запретил Киеву передавать противотанковые комплексы частям, дислоцированным в зоне АТО.