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Эсминец ВМС США с «Томагавками» вошел в Балтийское море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Ракетный эсминец ВМС США «Грейвли» через Датские проливы вошел в Балтийское море.
Эсминец, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк», вошел в акваторию Балтийского моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные морских ресурсов.
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Отмечается, что на борту корабля могут находиться до 56 «Томагавков» с дальностью действия в 1,6 тыс. км.
В 2016 году эсминец совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблем в Средиземном море, которое, по мнению Минобороны России, грубо нарушает как международные правила, так и российско-американское соглашение. Также было опубликовано видео инцидента.
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Армия , Видео , Оружие , США
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