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Пилотов предупредили о проблемах с GPS на севере Норвегии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Норвежское авиационное управление выпустило предупреждение для пилотов самолетов о проблемах с GPS-навигацией в районе города Киркенеса на севере страны, пишет издание Barents Observer.
Предупреждение продлится до конца января, уточняет издание. Финский телеканал «МТВ3», предостережение распространяется также на несколько десятков километров территории Финляндии, передает ТАСС.
В конце прошлого года минобороны Норвегии выступило с утверждением, что Россия якобы вмешивалась в работу GPS во время проведения учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).
Официальный представитель МИД Мария Захарова предполагала, что Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Позднее в Совбезе России сообщили, что скандал со сбоем GPS на учениях НАТО в Норвегии был исчерпан за короткий срок благодаря позиции финских партнеров.
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Армия , Войска , Мария Захарова , Министерство обороны , МИД , Совет безопасности РФ , НАТО , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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