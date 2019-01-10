С-400 отразили ракетный удар в ходе учений на Черноморском побережье

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в ходе учений на Черноморском побережье отразили массированный ракетный удар, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе плановых занятий военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае, успешно отразили массированный ракетный удар условного противника", — отмечается в релизе.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"… отработали действия по обнаружению и сопровождению целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения", — говорится в сообщении.

В свою очередь расчеты ЗРПК "Панцирь-С" отработали задачи по прикрытию С-400 от воздушного и ракетного ударов.

"Пуски прошли на Черноморском побережье", — уточнили РИА Новости в пресс-службе округа.

В учениях было задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.