Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С-400 отразили ракетный удар в ходе учений на Черноморском побережье 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зенитно-ракетные комплексы С-400 в ходе учений на Черноморском побережье отразили массированный ракетный удар, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"В ходе плановых занятий военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае, успешно отразили массированный ракетный удар условного противника", — отмечается в релизе.
"Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"… отработали действия по обнаружению и сопровождению целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения", — говорится в сообщении.
В свою очередь расчеты ЗРПК "Панцирь-С" отработали задачи по прикрытию С-400 от воздушного и ракетного ударов.
"Пуски прошли на Черноморском побережье", — уточнили РИА Новости в пресс-службе округа.
В учениях было задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Последние новости
Индия нанесла неожиданный удар по американской экономике Франция нанесла удар по лучшим людям России Умер последний председатель Верховного Совета СССР
Комментарии
Армия , Оружие , РИА Новости , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве52
Найден способ защитить Курилы от Японии285
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками
Фото: Разрушительный Тушинский потоп8
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара126
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука
01:52
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Происшествия В мире
00:27
Стали известны сроки открытия затопленного тоннеля
Новости Москвы
02:49
Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян
Общество Шоу-бизнес
00:59
Крупное ЧП в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение