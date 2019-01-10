Студенты смогут получить две отсрочки от армии

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, уравнивающий права студентов на отсрочку от армии вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.

В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.

"Законопроект исправляет эту несправедливость. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста", — объяснил "Интерфаксу" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, документ предоставит таким юношам получить право на отсрочку в связи с обучением по программам среднего профобразования.