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Студенты смогут получить две отсрочки от армии 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, уравнивающий права студентов на отсрочку от армии вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.
В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.
"Законопроект исправляет эту несправедливость. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста", — объяснил "Интерфаксу" председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, документ предоставит таким юношам получить право на отсрочку в связи с обучением по программам среднего профобразования.
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Армия , Вячеслав Володин , Госдума , Интерфакс
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