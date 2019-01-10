Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США засекретили проект робота-охотника за подлодками 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: DARPA
Статус первого беспилотного военного корабля, известного как Sea Hunter — "Морской охотник", в настоящее время является секретной информацией. Об этом сообщил представитель Национальной службы обороны США.
Как пишет портал National Defense, разработка корабля ведется в рамках проекта ACTUV. Занимаются этим с 2010 года. В 2018 году корабль перевели из Агентства перспективных оборонных разработок, более известного как DARPA, в Научно-исследовательское управление ВМС США. Специалисты приступили к расширенным испытаниям. Первый этап проходил недалеко от Перл-Харбор на Гавайях.
Аппарат построен по схеме "тримаран", то есть имеет два вынесенных в сторону поплавка. Такая конструкция позволяет обеспечить ему большую устойчивость. Длина — около 40 метров, скорость — до 27 узлов. Разработчики классифицируют его как беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения. Sea Hunter является частью плана ВМС США по разработке беспилотных подводных и надводных судов, которые могут работать без риска для моряков и быть экономически более эффективными, чем управляемые экипажем.
По каким причинам засекретили проект беспилотного корабля, в статье не сообщается. Но предполагается, что проект может быть рассекречен уже после принятия беспилотника на вооружение, намеченного на конец 2019 года.
Российская Газета: последние новости
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО Каждая ракета - попадание: Китай завершил испытания С-400 Лаос получил от РФ самолеты взамен Т-34
Комментарии
Армия , Оружие , DARPA , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве4
Найден способ защитить Курилы от Японии228
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара125
Создатели «Битвы экстрасенсов» пропали после разоблачения37
Студенты получат две отсрочки от армии
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука
01:52
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Происшествия В мире
00:27
Стали известны сроки открытия затопленного тоннеля
Новости Москвы
02:49
Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян
Общество Шоу-бизнес
00:59
Крупное ЧП в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение