Ледовый прорыв: на Камчатке разблокировали базу атомных подлодок ТОФ

Толщина ледового покрова поставила под угрозу безопасность стоянки субмарин и их выход в море.

Освобождение атомных подлодок Тихоокеанского флота провели экипажи буксиров нового поколения в бухте Крашенинникова на Камчатке. Из-за сильных холодов, которые продолжались неделю, толщина льда в бухте превысила полметра.

Это поставило под угрозу безопасность стоянки атомных подводных лодок и выход в море.

Современные буксиры способны легко маневрировать между кораблями и ломать лед почти до борта крейсера. К концу зимы, как ожидается, будет выполнено не меньше 150 подобных операций.