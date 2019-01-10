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Ледовый прорыв: на Камчатке разблокировали базу атомных подлодок ТОФ 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Толщина ледового покрова поставила под угрозу безопасность стоянки субмарин и их выход в море.
Освобождение атомных подлодок Тихоокеанского флота провели экипажи буксиров нового поколения в бухте Крашенинникова на Камчатке. Из-за сильных холодов, которые продолжались неделю, толщина льда в бухте превысила полметра.
Это поставило под угрозу безопасность стоянки атомных подводных лодок и выход в море.
Современные буксиры способны легко маневрировать между кораблями и ломать лед почти до борта крейсера. К концу зимы, как ожидается, будет выполнено не меньше 150 подобных операций.
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