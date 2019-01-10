Лаос получил от РФ самолеты взамен Т-34

Учебно-боевые самолеты Як-130 в Лаосе. Фото LAOS ARMY CHANNEL. pic.twitter.com/fyTT5nTO5n— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 10 января 2019 г. ВВС Народной армии Лаоса получили три учебно-боевых самолета Як-130 российского производства. На появление этих машин на аэродроме Вьентьяна обратили внимание местные СМИ, в частности, фотографии размещены на YouTube-канале Laos Army Channel.

Как сообщается в блоге военной тематики bmpd, самолеты имеют лаосские бортовые номера "044", "045" и "046", а первый из них был доставлен во Вьентьян еще 20 декабря. Транспортировка осуществлялась из Иркутска на борту транспортного самолета Ил-76ТД.

Официально о заключении контракта на поставку самолетов Як-130 в Лаос не сообщалось, как и о количестве заказанных этой страной самолетов.

Як-130 — первый полностью новый самолет, построенный в России после распада СССР. На этой машине курсанты летных училищ отрабатывают взлет-посадку, пилотирование, выполнение сложных маневров и так далее. Самолет снабжен системой имитации режимов боевого применения, позволяющей отрабатывать воздушный бой, ракетно-бомбовые удары по наземным целям.

Напомним, накануне из Лаоса в Россию были доставлены 30 танков Т-34, причем это не музейные экспонаты — бронетехника стояла на вооружении армии этой азиатской страны и находится в хорошем состоянии, особенно если учитывать ее возраст. Также военные эксперты обратили внимание на тот факт, что танки спокойно перенесли влажный тропический климат, что еще раз подчеркнуло их надежность и неприхотливость, проявившуюся во время боев Великой Отечественной войны. У нас в стране легендарные Т-34 будут использовать на Парадах Победы в различных городах страны, для съемок в исторических фильмах и пополнения музейных экспозиций.