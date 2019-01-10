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Источник: военные Китая завершили испытания С-400 с положительной оценкой 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китай провел на одном из своих военных полигонов вторые успешные стрельбы из купленной в России зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний.
Об этом сообщил в четверг ТАСС военно-дипломатический источник.
"Вторая тестовая стрельба С-400 состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне. Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень (имитирует летательный аппарат — прим. ТАСС), летевшую на скорости более 600 м/с", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что цель была поражена на предельной дальности — почти 250 км.
"На этом программа испытаний С-400 в Китае завершена, других стрельб на данный момент не планируется", — уточнил источник.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС , Китай
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