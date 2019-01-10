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Большой противолодочный корабль «Североморск» зашел в Севастополь 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" зашел в Севастополь, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
"На Черноморский флот (ЧФ) в город-герой Севастополь прибыл большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, корабль остановился для пополнения запасов, отдыха экипажа и планового технического обслуживания после выполнения задач дальнего похода. Весь период нахождения в зоне ответственности Черноморского флота экипаж корабля находится под управлением ЧФ, добавляется в сообщении.
До 7 января корабль "Североморск" выполнял задачи в Средиземном море. Отмечается, что с конца сентября по середину декабря моряки Северного флота действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.
Сообщается, что экипаж БПК "Североморск" также выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Кроме того, он принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018" в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море.
За время дальнего похода БПК "Североморск" прошёл около 30 тысяч морских миль.
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Армия , Севастополь
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