Большой противолодочный корабль «Североморск» зашел в Севастополь

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" зашел в Севастополь , сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"На Черноморский флот (ЧФ) в город-герой Севастополь прибыл большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, корабль остановился для пополнения запасов, отдыха экипажа и планового технического обслуживания после выполнения задач дальнего похода. Весь период нахождения в зоне ответственности Черноморского флота экипаж корабля находится под управлением ЧФ, добавляется в сообщении.

До 7 января корабль "Североморск" выполнял задачи в Средиземном море. Отмечается, что с конца сентября по середину декабря моряки Северного флота действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.

Сообщается, что экипаж БПК "Североморск" также выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Кроме того, он принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018" в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море.

За время дальнего похода БПК "Североморск" прошёл около 30 тысяч морских миль.