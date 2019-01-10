Глава генштаба военных сил ЦАР приезжал на учебу в Россию

"Сейчас российская сторона запросила, чтобы армейские части, которых предполагается обучать в Беренго, сначала прошли программу Европейского Союза по переобучению и по реинтеграции. С тех пор, как была заключена эта договоренность, наш руководитель Генерального штаба и сам приезжал на обучение в Россию", — сказала Койяра.

Она также отметила, что Россия является очень мощным военным партнером ЦАР, при этом сотрудничество двух стран берет начало с 1963 года.

"Сейчас мы находимся в стадии восстановления сильной армии для защиты республики. У нас было соглашение с Европейским Союзом об обучении армейских специалистов", — добавила Койяра. При этом Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) в августе 2018 года подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

"Сейчас уже у нас образовался целый центр в Беренго, где очень много наших солдат при помощи российских инструкторов обучаются обращаться с оружием, изучают методы ведения боя, и в целом они получают общую подготовку для того, чтобы стать реальной военной силой", — отметила министр.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.

Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека". На ней они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций и действий для реального и устойчивого мира в ЦАР. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.