Призывникам хотят дать больше отсрочек от армии

У призывников в России может появиться возможность получить, не две, а три отсрочки от армии, если первую они использовали ещё в школе. Соответствующий проект закона Госдума рассмотрит в первом чтении 10 января.

Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» во главе с вице — спикером Госдумы Ириной Яровой . Они объяснили, что поправки были разработаны во исполнение решения Конституционного суда, который признал несправедливость ситуации двух студентов, оказавшихся в неравных со своими одноклассниками условиях с точки зрения возможности получения высшего образования по программе магистратуры. Дело в том, что одни из них достигли 18 лет до окончания школы и уже воспользовались отсрочкой от армии, а другие — нет.

Если инициативу примут, то граждане, использовавшие отсрочку сперва в школе, а затем и по программе бакалавриата и специалитета, смогут получить отсрочку ещё и для обучения по программе магистратуры. Это уравняет их в правах со сверстниками, которым 18 лет исполнилось только после окончания школы. Кроме того, отсрочка будет доступна тем гражданам, которые достигли призывного возраста в период обучения школе и захотят получить среднее специальное образование.

По существующему законодательству получить отсрочку от службы в армии в связи с учебой можно лишь дважды. Все основания для этого перечислены в 24 статье федерального закона о военной службе. К примеру, молодой человек не может воспользоваться второй отсрочкой от призыва, если поступает в колледж на базе 11 классов (отсрочка дается, если только человек поступил в колледж после 9 класса), идет в вуз после колледжа или же поступил в магистратуру после перерыва в учебе.

Вторую отсрочку могут получить те, кто поступил в вуз после окончания 11 классов школы, юноши, поступившие в магистратуру в год окончания бакалавриата, а также те, кто оказался в магистратуре и при этом не пользовался отсрочкой в школе.

При этом отсрочка сохраняется при переводе с одной специальности на другую (в бакалавриате, магистратуре и специалитете), переводе из одного вуза в другой, а также при оформлении академического отпуска. Но во всех этих случаях срок обучения не должен увеличиваться более чем на год.

Уже получившие кандидатскую степень юноши освобождены от призыва в армию. Но на период между фактической защитой диссертации и получением научного звания обычно проходит несколько месяцев, как правило, как раз в период весеннего призыва, и на это время правовой статус аспирантов в плане призыва до сих пор не определен.

По данным ФОМ, для 77% россиян служба в армии стала своего рода школой жизни, 16% граждан считают срочную службу в армии потерянным временем, в целом же больше половины наших соотечественников хотят, чтобы их дети или внуки стали офицерами или кадровыми военными.