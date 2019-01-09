Курды захватили боевиков ИГ из России, Украины и США

США, Германии, Казахстана, Узбекистана и Террористы готовили атаку на востоке страны, говорится в сообщении YPG. Среди них — уроженцы России, Украины Таджикистана . Все они были пойманы в результате операции, проведенной Отрядом 6 и 7 января.

Ранее также сообщалось, что в плену у курдов наводятся около тысячи террористов, а также 550 женщин и более тысячи детей. Все они являются иностранцами.

6 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.