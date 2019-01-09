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Курды захватили боевиков ИГ из России, Украины и США 

Lenta.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: Reuters
Сирийские курды из Отрядов народной самообороны (YPG) заявили о захвате восьми боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС в среду, 9 января.
Террористы готовили атаку на востоке страны, говорится в сообщении YPG. Среди них — уроженцы России, Украины, США, Германии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Все они были пойманы в результате операции, проведенной Отрядом 6 и 7 января.
Ранее также сообщалось, что в плену у курдов наводятся около тысячи террористов, а также 550 женщин и более тысячи детей. Все они являются иностранцами.
6 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.
Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» 19 декабря. Несколько дней спустя он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Джон Болтон , Дональд Трамп , Исламское государство , Германия , США , Таджикистан , Узбекистан
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