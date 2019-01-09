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В Пентагоне рассказали о неготовности к войне с Россией и Китаем 

Lenta.ru + ещё 4 32 минуты назад
Фото: Reuters
Логистическая система армии США, предназначенная для переброски войск и вооружения на длинные дистанции, устарела, ей необходима срочная модернизация на случай военного конфликта с Россией или Китаем. Об этом говорится в докладе Пентагона, сообщает Washington Free Beacon в среду, 9 января.
«Со времен окончания холодной войны США не сталкивались с противником, который мог бы нанести катастрофический урон системам военного обеспечения, размещения личного состава и оборудования, — говорится в рассекреченном документе. — В результате отвечающим за подобные задачи логистическим системам не уделялось должного влияния, а их финансирование было недостаточным по сравнению с другими направлениями деятельности Министерства обороны».
Кроме того, усилились возможности стратегических противников нести угрозу военной логистике США с помощью новейшего вооружения, а также «серых зон» — кибератак и космического вооружения.
«Потенциальный военный конфликт потребует наличия широкомасштабной и способной к выживанию системы логистики и использование продвинутых информационно-технологических систем, которые смогут не только защитить нас от кибератак, но и позволят нам без опаски распространять информацию между военными и гражданскими снабжающими структурами», — отмечается в докладе. Речь в документе идет о возможности США «иметь дело с Китаем и Россией».
В октябре стратегический исследовательский институт Heritage Foundation (Вашингтон) опубликовал доклад, в котором говорилось, что США скорее всего не смогут успешно принимать одновременное участие в двух крупных войнах, например, с Китаем и Россией. Тем не менее, авторы доклада отмечают, что за последний год военные возможности США усилились, поскольку ранее аналогичное исследование оценило способности страны воевать одновременно с КНР и РФ как «слабые».
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Министерство обороны , Пентагон , Китай
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