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Российские корабли постреляют в Средиземном море 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия проведет в январе стрельбы в Средиземном море рядом с Сирией. Об этом говорится в международном извещении для авиационного персонала (NOTAM, НОТАМ), передает ТАСС.
Как отмечается в системе, военно-морские упражнения — практические ракетные стрельбы — пройдут рядом с побережьем Сирии четырежды за месяц. Они состоятся 9-10, 16-17, 23-24 и 30-31 января.
4 января сообщалось, что самолет-разведчик американских ВВС заметили возле российских военных баз в Сирии.
С 1 по 8 сентября 2018 года прошли первые совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море. На них была отработана высадка десанта на необорудованное побережье Сирии. В маневрах задействовали 26 боевых кораблей, поддержку с воздуха десантникам оказывали 24 летательных аппарата.
Кроме того, в сентябре на российском Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана прошли военные учения «Восток-2018». Они стали крупнейшими на территории России после распада Советского Союза.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС , Сирия
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