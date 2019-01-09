Российские корабли постреляют в Средиземном море

Россия проведет в январе стрельбы в Средиземном море рядом с Сирией . Об этом говорится в международном извещении для авиационного персонала (NOTAM, НОТАМ), передает ТАСС

Как отмечается в системе, военно-морские упражнения — практические ракетные стрельбы — пройдут рядом с побережьем Сирии четырежды за месяц. Они состоятся 9-10, 16-17, 23-24 и 30-31 января.

4 января сообщалось, что самолет-разведчик американских ВВС заметили возле российских военных баз в Сирии.

С 1 по 8 сентября 2018 года прошли первые совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море. На них была отработана высадка десанта на необорудованное побережье Сирии. В маневрах задействовали 26 боевых кораблей, поддержку с воздуха десантникам оказывали 24 летательных аппарата.

Кроме того, в сентябре на российском Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана прошли военные учения «Восток-2018». Они стали крупнейшими на территории России после распада Советского Союза.