Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT решение Министерства обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передать России 30 танков Т-34.
«Это совершенно нормальные взаимоотношения. Тем более, с Лаосом у нас достаточно конструктивное сотрудничество и партнёрство. Т-34 для России — символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что тридцать танков появятся у нас в стране», — сказал депутат.
Швыткин также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество будет продолжаться на конструктивной основе, исходя из национальных интересов двух государств.
Ранее Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передал России 30 танков Т-34 полностью в исправном состоянии.
Как указывалось, теперь танки планируют использовать во время военных парадов и съёмок фильмов.
Военный эксперт оценил передачу советских танков.