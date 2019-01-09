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В Госдуме прокомментировали передачу танков Т-34 из Лаоса в Россию 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Минобороны России
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT решение Министерства обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передать России 30 танков Т-34.
«Это совершенно нормальные взаимоотношения. Тем более, с Лаосом у нас достаточно конструктивное сотрудничество и партнёрство. Т-34 для России — символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что тридцать танков появятся у нас в стране», — сказал депутат.
Швыткин также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество будет продолжаться на конструктивной основе, исходя из национальных интересов двух государств.
Ранее Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передал России 30 танков Т-34 полностью в исправном состоянии.
Как указывалось, теперь танки планируют использовать во время военных парадов и съёмок фильмов.
Военный эксперт оценил передачу советских танков.
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Комментарии
Армия , Оружие , Госдума , Лаос
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