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Большой противолодочный корабль «Североморск» вошел в Черное море 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", до 7 января выполнявший задачи в Средиземноморье, вошел в Чёрное море, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
"Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода прошёл пролив Босфор и вошёл в Чёрное море. Завтра (в четверг, 10 января — ред.) корабль прибудет в главную базу Черноморского флота — город-герой Севастополь", — сказал он.
До 7 января корабль "Североморск" выполнял задачи в Средиземном море. Отмечается, что с конца сентября по середину декабря моряки Северного флота действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.
Сообщается, что экипаж БПК "Североморск" также выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Кроме того, он принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018" в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море.
За время дальнего похода БПК "Североморск" прошёл около 30 тысяч морских миль.
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Армия , Североморск
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