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Российским фрегатам добавят «Калибров» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны, командование ВМФ и Объединенная судостроительная корпорация обсуждают возможность увеличения числа крылатых ракет "Калибр" на борту фрегатов "адмиральской " серии (проект 22350).
На полубаках серийных кораблей проекта смонтированы две универсальные пусковые установки, рассчитанные на хранение и применение 16 противокорабельных ракет "Оникс" и PJ-10 BrahMos, противокорабельных, противолодочных и тактических КР семейства "Калибр" и — в недалекой перспективе, — гиперзвуковых противорабельных ракет "Циркон". Суть планов военных и корабелов — в установке на следующих кораблях третьего пускового модуля, с которым общее число ударных ракет на фрегате возрастет до 24, пишет FlotProm со ссылкой на источник в отрасли.
Эта дискуссия особенно интересна в свете разработки новой ракеты семейства "Калибр" с увеличенной вдвое дальностью полета и способностью нести ядерный заряд. Минобороны профинансировало научно-исследовательские работы по теме. Дальнобойность новой ракеты приблизится к баллистическому классу — более 4500 километров.
Многоцелевые фрегаты проекта 22350 предназначены для решения задач в дальней морской зоне. Для сниждения оптической, гидроакустической и радиолокационной заметности корабля его надстройка оригинальной архитектуры изготовлена из композитных материалов, а физические поля минимизированы. Головной фрегат "Адмирал Горшков" передан Северному флоту в 2018 году, подъем Андреевского флага на "Адмирале Касатонове" запланирован на 2019-й. Еще два корабля строятся на "Северной верфи" Санкт-Петербурга.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , Северная верфь
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