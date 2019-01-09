Российским фрегатам добавят «Калибров»

На полубаках серийных кораблей проекта смонтированы две универсальные пусковые установки, рассчитанные на хранение и применение 16 противокорабельных ракет "Оникс" и PJ-10 BrahMos, противокорабельных, противолодочных и тактических КР семейства "Калибр" и — в недалекой перспективе, — гиперзвуковых противорабельных ракет "Циркон". Суть планов военных и корабелов — в установке на следующих кораблях третьего пускового модуля, с которым общее число ударных ракет на фрегате возрастет до 24, пишет FlotProm со ссылкой на источник в отрасли.

Эта дискуссия особенно интересна в свете разработки новой ракеты семейства "Калибр" с увеличенной вдвое дальностью полета и способностью нести ядерный заряд. Минобороны профинансировало научно-исследовательские работы по теме. Дальнобойность новой ракеты приблизится к баллистическому классу — более 4500 километров.