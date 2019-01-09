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Япония купит целый остров для учений с США 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: МТРК «Мир» / Елена Карташова
Минобороны Японии решило купить необитаемый остров для проведения учения палубной авиации США, сообщает ТАСС.
Военные готовы заплатить за остров Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, который сейчас почти целиком находится во владении частной компании из Токио, 16 миллиардов иен (более 147 миллионов долларов). Туда планируется перенести массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США.
Предварительное соглашение должны подписать уже на этой неделе. Сам остров будет передан военным до конца марта.
Решение о покупке острова в Минобороны приняли из-за протестов населения и органов местного самоуправления в связи с проведением учения авиации, которые сопровождаются большим шумом. Сначала они были перенесены на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима, но он расположен слишком далеко.
Остров Магэ площадью восемь квадратных километров расположен всего в 400 километрах от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке главного японского острова Хонсю. Там сейчас находится около 60 самолетов американской палубной авиации.
На этом острове предполагается построить аэродром и другие военные объекты, которые будут использоваться совместно с американской авиацией, в первую очередь с авианосца ВМС США «Рональд Рейган».
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Армия , Азия , В мире , Рональд Рейган , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , США , Япония
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