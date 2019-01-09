Япония купит целый остров для учений с США

Минобороны Японии решило купить необитаемый остров для проведения учения палубной авиации США , сообщает ТАСС

Военные готовы заплатить за остров Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, который сейчас почти целиком находится во владении частной компании из Токио, 16 миллиардов иен (более 147 миллионов долларов). Туда планируется перенести массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США.

Предварительное соглашение должны подписать уже на этой неделе. Сам остров будет передан военным до конца марта.

Решение о покупке острова в Минобороны приняли из-за протестов населения и органов местного самоуправления в связи с проведением учения авиации, которые сопровождаются большим шумом. Сначала они были перенесены на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима, но он расположен слишком далеко.

Остров Магэ площадью восемь квадратных километров расположен всего в 400 километрах от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке главного японского острова Хонсю. Там сейчас находится около 60 самолетов американской палубной авиации.