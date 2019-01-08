Корабли НАТО собираются зайти в Черное море, заявил представитель Украины

Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов собирается зайти в Черное море, заявил во вторник глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

В воскресенье десантный корабль USS Fort McHenry военно-морских сил США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществил переход через Дарданеллы в Черное море.

"Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море", — сказал Пристайко в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что интенсивность захода кораблей НАТО в Черное море значительно выросла, в частности, в 2018 году одновременно сюда зашли две группы кораблей альянса.

По его словам, НАТО ограничено в расширении своего присутствия в Черном море доктриной, которая устанавливает количество и тоннаж, а также время пребывания военных кораблей, которые не принадлежат странам Черного моря.

При этом он исключил возможность захода кораблей НАТО в Азовское море, так как это сложный для военных кораблей процесс из-за маленькой глубины, а также потому, что РФ не даст на это согласие.