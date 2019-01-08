Турция позарилась на базы США в Сирии

Анкара хочет забрать американские военные базы в Сирии после вывода войск США из арабской республики. Об этом турецкие власти заявили во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в страну.

Как пишет Hurriyet , власти Турции опасаются, что 22 базы могут попасть в руки курдов, поэтому военные объекты должны быть переданы Анкаре для борьбы с боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в России — прим. ред.).

Если Вашингтон откажет в передаче баз, то они должны быть уничтожены, полагают турецкие власти.