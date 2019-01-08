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Турция позарилась на базы США в Сирии 

ТВ Центр 20 минут назад
Фото: United States Department of Defense
Анкара хочет забрать американские военные базы в Сирии после вывода войск США из арабской республики. Об этом турецкие власти заявили во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в страну.
Как пишет Hurriyet, власти Турции опасаются, что 22 базы могут попасть в руки курдов, поэтому военные объекты должны быть переданы Анкаре для борьбы с боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в России — прим. ред.).
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Если Вашингтон откажет в передаче баз, то они должны быть уничтожены, полагают турецкие власти.
В конце прошлого года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии. По мнению американского лидера Дональда Трампа, победа над террористами завершена.
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Армия , Джон Болтон , Исламское государство , Администрация США , Hurriyet Daily News , Анкара , Сирия , США , Турция
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