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Назначен новый командующий 2-й Гвардейской армией ЦВО 

ТК «Звезда» + ещё 5 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Указом президента России на эту должность назначен генерал-майор Андрей Колотовкин.
Командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа назначен кавалер двух орденов мужества генерал-майор Андрей Колотовкин. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.
Этим же указом ранее занимавший должность командующего 2-й армией генерал-майор Рустам Мурадов назначен на вышестоящую должность заместителя командующего войсками Южного военного округа.
Торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему и его представление офицерам управления армии накануне прошла в Самаре, в штабе объединения.
Андрей Колотовкин — воспитанник высшего командного училища в Петербурге. Служил на Северном Кавказе. В 2006 году он окончил Общевойсковую академию, а в 2015-м — Академию Генерального штаба.
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Армия , Войска , Андрей Колотовкин , Владимир Путин , Военная академия генштаба
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