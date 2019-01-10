Назначен новый командующий 2-й Гвардейской армией ЦВО

Указом президента России на эту должность назначен генерал-майор Андрей Колотовкин

Командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа назначен кавалер двух орденов мужества генерал-майор Андрей Колотовкин. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин

Этим же указом ранее занимавший должность командующего 2-й армией генерал-майор Рустам Мурадов назначен на вышестоящую должность заместителя командующего войсками Южного военного округа.

Торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему и его представление офицерам управления армии накануне прошла в Самаре, в штабе объединения.