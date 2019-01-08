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Корабль «Североморск» вошёл в Мраморное море 

RT на русском 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил переход из Средиземного моря в Мраморное. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота.
«Североморск» прошёл пролив Дарданеллы и вошёл в Мраморное море. Ранее БПК «Североморск» выполнял поставленные задачи в Средиземном море. Там же его экипаж встретил Новый год и Рождество», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, корабль находится в море с июля прошлого года. За это время он осуществлял действия в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.
Российские моряки выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.
В середине октября «Североморск» совершил деловой заход в порт Пемба в Мозамбике.
Телеканал «Звезда» также передавал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» завершил визит на базу Коломбо на Шри-Ланке.
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Армия , Войска , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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