Российская военная полиция начала патрулировать район Манбиджа в Алеппо

Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо близ турецкой границы, сообщил журналистам представитель полиции Юсуп Маматов.

После решения США вывести войска из Сирии курдские отряды самообороны YPG обратились к правительству в Дамаске с призывом установить контроль над прежде занимаемыми ими районами, в числе которых и Манбидж, и защитить их от турецкого вторжения. В конце декабря сирийские войска вошли в Манбидж. Минобороны САР в начале января сообщило, что Манбидж покинули около 400 бойцов YPG, которые направились в сторону восточного берега Евфрата — там отряды намерены сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" *.

"Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований", — сказал Маматов.

Первый маршрут патрулирования военных полицейских прошел вдоль тыловой границы зоны безопасности вблизи Манбиджа, пояснил он. Военные проехали несколько десятков километров в северной части провинции через города Мельмиран, Аджами, Еланлы, Елибафар, в дальнейшем маршрут следования будет регулярно меняться, добавил Маматов.

По его словам, военные полицейские принимают от местных жителей сообщения о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах, которые остались здесь со времени оккупации территорий боевиками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.