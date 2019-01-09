Испытания нового противотанкового комплекса для ВДВ пройдут в этом году

Новейший десантируемый противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1" для Воздушно-десантных войск с уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы пройдет госиспытания в 2019 году, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"В 2019 году перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск пройдут государственные испытания новейшего противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет-Д1", предназначенного для вооружения артиллерийских частей и подразделений десанта", — сказали в департаменте.

Самоходный ПТРК, созданный на шасси десантируемой парашютным способом БМД-4М, будет обладать уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы. "Новым высокоточным оружием десантники будут вести стрельбу из боевого отделения машины дистанционно. Испытания нового оружия, разработанного в интересах противотанковых подразделений артиллерии ВДВ, будут проходить на нескольких полигонах Министерства обороны России", — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что противотанковый комплекс станет одной из первых новейших высокоточных разработок, созданных в интересах артиллерийских подразделений ВДВ, которая значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений.