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Испытания нового противотанкового комплекса для ВДВ пройдут в этом году 

РИА Новости + ещё 6 59 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ
Новейший десантируемый противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1" для Воздушно-десантных войск с уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы пройдет госиспытания в 2019 году, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2019 году перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск пройдут государственные испытания новейшего противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет-Д1", предназначенного для вооружения артиллерийских частей и подразделений десанта", — сказали в департаменте.
Самоходный ПТРК, созданный на шасси десантируемой парашютным способом БМД-4М, будет обладать уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы. "Новым высокоточным оружием десантники будут вести стрельбу из боевого отделения машины дистанционно. Испытания нового оружия, разработанного в интересах противотанковых подразделений артиллерии ВДВ, будут проходить на нескольких полигонах Министерства обороны России", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что противотанковый комплекс станет одной из первых новейших высокоточных разработок, созданных в интересах артиллерийских подразделений ВДВ, которая значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны
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