Власти КНДР потребовали от Южной Кореи и США отказаться от совместных учений

Пхеньян требует от Сеула и Вашингтона отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове, которые сводят на нет все усилия по выстраиванию продуктивного диалога между Севером и Югом, говорится в статье The Rodong Sinmun.

«Как было ясно обещано в ходе переговоров Севера и Юга, для продвижения вперед по пути мира и процветания не должно быть никаких совместных военных учений с участием внешних сил», — подчеркнули авторы статьи.

По их мнению, Южная Корея должна также отказаться от новых поставок иностранного оружия.

«Ввоз из-за рубежа оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение, должен быть полностью прекращен», — подчеркивается в статье.

«Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется», — резюмирует издание.