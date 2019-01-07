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Власти КНДР потребовали от Южной Кореи и США отказаться от совместных учений 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Пхеньян требует от Сеула и Вашингтона отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове, которые сводят на нет все усилия по выстраиванию продуктивного диалога между Севером и Югом, говорится в статье The Rodong Sinmun.
Как отмечают эксперты издания, совместные маневры вооруженных сил Южной Кореи и США воспринимаются КНДР как военные провокации, передает ТАСС.
«Как было ясно обещано в ходе переговоров Севера и Юга, для продвижения вперед по пути мира и процветания не должно быть никаких совместных военных учений с участием внешних сил», — подчеркнули авторы статьи.
По их мнению, Южная Корея должна также отказаться от новых поставок иностранного оружия.
«Ввоз из-за рубежа оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение, должен быть полностью прекращен», — подчеркивается в статье.
«Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется», — резюмирует издание.
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Комментарии
Армия , Азия , Войска , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян , США
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