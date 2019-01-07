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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Европе напомнили России о выдвинутом ультиматуме США по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании?
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву уступить американцам в споре по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Россия якобы «нарушила договор, когда разработала и стала внедрять в свои войска запрещенную крылатую ракету» наземного базирования и теперь Москва должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо».
«Ключ к тому, чтобы сохранить ДРСМД, лежит в Москве», — подчеркнул Хайко Маас.
Как известно, США требуют от России изменить характеристики крылатой ракеты 9М729 (по классификации НАТО — SSC-X-8). В экспертном сообществе ее принято называть «сухопутным вариантом» крылатой ракеты морского базирования «Калибр-НК». По мнению американцев, ракета может поражать цели на расстоянии больше 500 км (согласно договору, под запрет попадают любые ракеты дальностью полета 500-5500 км).
В России никогда официально не сообщалось об испытаниях ракеты 9М729. В МИДе лишь подчеркивали, что изделие полностью отвечает требованиям договора и развертывание «осуществляется в строгом соответствии с нашими международными обязательствами». Как говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «мы никогда не отрицали, что определенные работы в сфере совершенствования нашего ракетного вооружения идут».
«Но проблема в том, что ракета с индексом 9M729 никогда не испытывалась на дальность, запрещенную договором», — утверждал Рябков в разговоре с ТАСС.
В то же время в Москве неоднократно выдвигались встречные претензии в адрес Вашингтона. Первое беспокойство было вызвано планами США разместить в Румынии универсальные комплексы Aegis Ashore, приспособленные для запуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности, что противоречит ДРСМД.
В частности, в той же Румынии и Польше американцы разместили установки Mk41, которые, как полагают в России, могут запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты класса «земля-земля». Также США активно используют ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия Predator и Reaper, которые, по мнению российских военных, полностью подпадают по определенные в ДРСМД крылатые ракеты.
Напомним, впервые США заявили о существовании у России запрещенной ракеты в 2014 году. Об этом говорил тогдашний президент Барак Обама. В НАТО несколько лет не разделяли подобных опасений, однако осенью прошлого года ситуация в корне изменилась. В октябре на заседании министров обороны стран-членов альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает ДРСМД, испытывая крылатые ракеты 9М729.
«Я помню 1970-е и 1980-е годы, когда мы в Норвегии очень переживали по поводу размещения советских ракет SS-20 (РСД-10 «Пионер» — были утилизированы в соответствии с договором), и не хочу, чтобы это повторялось», — заявил Столтенберг, добавив, что ДРСМД «стал большим достижением, и мы требуем от России следовать ему, быть прозрачной в этом вопросе».
В начале декабря прошлого года на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул России ультиматум — в течение 60 дней (до февраля 2019 года) приступить к соблюдению обязательств по договору. В противном случае США выйдут из ДРСМД. Позже МИД РФ назвал неприемлемым подобный ультиматум.
В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не нарушала обязательства по договору и остается привержена соглашению. Таким образом, американцы потребовалиот России невыполнимого, выдвинув тупиковый ультиматум. Все это указывает на то, что Вашингтон придумал повод для разрыва ДРСМД. В середине декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил о том, что выход Вашингтона из ДРСМД способен привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Подписанный в 1987 году ДРСМД запрещает России и США обладать баллистическими ракетами наземного базирования и крылатыми ракетами с радиусом действия от 500 до 5500 км. Опасность этих ракет в возможности нанести друг по другу мгновенные обезоруживающие ядерные удары. Время подлета настолько коротко, что у противника не будет возможности на адекватный ответ. С советской стороны ликвидации подлежали ракеты РСД-10, Р-12, Р-14, ОТР-22, ОТР-23, с американской — «Першинг-1А», «Першинг-2» и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования). К 1991 году ракеты были ликвидированы, до 2001 года шли взаимные инспекции.
По оценке главы Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, Маас «просто-напросто повторил то условие, которое выдвинули Соединенные Штаты».
«Это несамостоятельная позиция Германии. Это позиция НАТО, которое согласилось с аргументами Вашингтона о том, что Россия нарушает договор. В частности, используя конкретный вид ракеты. Об этом заявил Помпео, об этом заявлял, еще до отставки, Мэттис (бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис). Европейцы ретранслируют ту же самую позицию», — сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.
Эксперт добавил, что можно выдвигать разные гипотезы, в чем смысл для США разорвать ДРСМД. Согласно одному из предположений, главная задача Вашингтона никак не связана с Европой и даже России касается опосредованно, а ориентирована прежде всего на азиатский театр военных действий. В будущем для сдерживания военной мощи Китая США нужны ракеты средней и меньшей дальности.
«Наверное, это так и есть, но от этого мало что меняется. А Германия, в принципе как и другие европейские страны, озабочена не Азией, а тем, что в Европе возможно возрождение гонки ядерных вооружений… В этом смысле Хайко Маас искренен в желании сохранить ДРСМД, но как и часто до этого, у Европы нет единой позиции», — подытожил эксперт.
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Комментарии198
Армия , Оружие , Сергей Рябков , Барак Обама , Йенс Столтенберг , Федор Лукьянов , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Пентагон , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Германия , Москва , США
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