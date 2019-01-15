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Названа дата российско-американских консультаций по ДРСМД 

Парламентская газета + ещё 64 29 минут назад
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут 15 января в Женеве.
«Межведомственные консультации пройдут сегодня в Женеве. Переговоры будут касаться только темы ДРСМД. Затрагивать другие вопросы, в том числе стратегических наступательных вооружений, мы не планируем», — сообщил дипломат, слова которого приводит РИА «Новости».
Делегацию США в рамках данной встречи возглавит первый замглавы Госдепартамента Андреа Томпсон.
9 января Рябков сообщил о готовности Москвы возобновить с Вашингтоном содержательный диалог на уровне военных и дипломатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
21 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении расторгнуть ДРСМД, объяснив свое решение якобы нарушениями пунктов документа со стороны России. Москва категорически отвергает обвинения и выдвигает встречные претензии.
7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и остаётся привержена своим обязательствам по нему. Так он прокомментировал призыв Госдепартамента к России отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её, чтобы дальность этой ракеты, как заявляют в американском внешнеполитическом ведомстве, не нарушала положения ДРСМД.
4 декабря американский госсекретарь Майкл Помпео по итогам встречи глав МИД стран НАТО заявил, что США прекратят выполнять свои обязательства по соглашению, если Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению.
Впервые Соединённые Штаты обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Москва обвинения категорически отвергает, выдвигая Вашингтону встречные претензии относительно выполнения договора.
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Армия , Видео , Оружие , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Москва , США
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