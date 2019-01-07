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Ключ к сохранению ДРСМД находится у России, заявил глава МИД Германии 

РИА Новости + ещё 12 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
"Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве", — сказал он.
Маас подчеркнул, что Берлин придает большое значение соглашению, которое уже в течение десятилетий обеспечивает безопасность европейских стран.
"Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое можно будет проконтролировать", — сказал министр.
По его словам, в связи с изменившейся ситуацией в мире необходимо определить новые правила контроля над вооружением. Кроме того, он призвал обсудить документ вместе с Китаем и Индией.
Договор о ракетах
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора, а если этого не произойдет — Вашингтон приостановит обязательства по соглашению. В свою очередь его заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон посоветовала Москве отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность "не нарушала положения ДРСМД". В ответ замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не производила и не испытывала ракеты, подпадающие под ДРСМД и имеющие запрещенную по нему дальность, в том числе это относится и к указанной ракете.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении положений документа. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору и у нее тоже есть весьма серьезные вопросы к американским коллегам по поводу выполнения ими ДРСМД.
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Комментарии17
Армия , Оружие , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , МИД , Германия , Москва
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