В Сирии при ударе ракеты ИГ пострадали двое британских солдат, пишут СМИ

По словам источника, боевики ИГ* нанесли удар по отрядам народной самообороны (YPG) и находившимся рядом с ними британскими солдатами в районе Шаафы на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Источник добавил, что в результате ракетного удара один член YPG погиб, другой получил ранения. Также пострадали два британских солдата, их состояние стабильное.

США и их союзники, в том числе Великобритания, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России