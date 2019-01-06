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В Сирии при ударе ракеты ИГ пострадали двое британских солдат, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 7 24 минуты назад
Фото: Reuters
Двое британских солдат получили ранения при ударе ракеты террористической группировки "Исламское государство"* на востоке провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в Сирийских демократических силах (SDF).
По словам источника, боевики ИГ* нанесли удар по отрядам народной самообороны (YPG) и находившимся рядом с ними британскими солдатами в районе Шаафы на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Источник добавил, что в результате ракетного удара один член YPG погиб, другой получил ранения. Также пострадали два британских солдата, их состояние стабильное.
США и их союзники, в том числе Великобритания, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Армия , Ближний Восток , Войска , Исламское государство , Russia Today , Дейр-Эз-Зор , Сирия
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