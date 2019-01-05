Принц Гарри примет участие в учениях по противодействию России, пишут СМИ

Британский принц Гарри присоединится в Норвегии к корпусу Королевской морской пехоты в одних из крупнейших за последние 20 лет британских военных учениях, направленных против России , сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на источник среди военных.

Источник рассказал изданию, что принц Гарри будет "полностью погружен в учения", он будет посвящен во все секретные планы сражения и его будут информировать на каждом этапе "битвы".

"Его участие — хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса. Они являются главной силой, которая будет защищать северный фланг Европы в случае конфликта, наконечником копья, и очень важно, чтобы Гарри был среди войск", — заявил источник.

По данным издания, Гарри присоединится к более чем 1 тысяче элитных морских пехотинцев, практикующих контратаку против "российского вторжения в Норвегию", которая якобы может стать первой страной на пути России. Учения будут продолжаться в течение 12 недель и станут крупнейшими военными учениями Королевской морской пехоты в Арктике за последние десятилетия. Включая военных из США и Европы, всего будет задействовано примерно 8 тысяч солдат.

Во время учений спецназ будет отрабатывать прыжки с парашютом, минометный, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы, кататься на лыжах. Ожидается, что по сценарию, войска удержат северный фланг до прибытия британского и американского подкреплений.

Участие Гарри не должно быть официально объявлено, и издание согласилось не публиковать конфиденциальные детали его движений. Сообщается только, что принц вылетит из аэропорта RAF Brize Norton в Оксфордшире в Норвегию в ближайшие недели.