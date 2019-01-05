Британский принц Гарри присоединится в Норвегии к корпусу Королевской морской пехоты в одних из крупнейших за последние 20 лет британских военных учениях, направленных против России, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на источник среди военных.
Источник рассказал изданию, что принц Гарри будет "полностью погружен в учения", он будет посвящен во все секретные планы сражения и его будут информировать на каждом этапе "битвы".
"Его участие — хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса. Они являются главной силой, которая будет защищать северный фланг Европы в случае конфликта, наконечником копья, и очень важно, чтобы Гарри был среди войск", — заявил источник.
По данным издания, Гарри присоединится к более чем 1 тысяче элитных морских пехотинцев, практикующих контратаку против "российского вторжения в Норвегию", которая якобы может стать первой страной на пути России. Учения будут продолжаться в течение 12 недель и станут крупнейшими военными учениями Королевской морской пехоты в Арктике за последние десятилетия. Включая военных из США и Европы, всего будет задействовано примерно 8 тысяч солдат.
Во время учений спецназ будет отрабатывать прыжки с парашютом, минометный, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы, кататься на лыжах. Ожидается, что по сценарию, войска удержат северный фланг до прибытия британского и американского подкреплений.
Участие Гарри не должно быть официально объявлено, и издание согласилось не публиковать конфиденциальные детали его движений. Сообщается только, что принц вылетит из аэропорта RAF Brize Norton в Оксфордшире в Норвегию в ближайшие недели.