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США уничтожили подорвавшего американский эсминец боевика «Аль-Каиды» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: US Navy
Американская телекомпания CNN утверждает, что боевик запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Джамаль аль-Бадауи, организовавший нападение на эсминец ВВС США «Коул» (USS Cole) в 2000 году, ликвидирован в Йемене американским беспилотником.
В результате подрыва эсминца ВМС США «Коул» в октябре 2000 года в порту йеменского Адена, произведенного, по мнению Соединенных Штатов, при участии аль-Бадауи, погибли 17 американских моряков, еще около 40 получили ранения, передает ТАСС.
По словам источника телекомпании в администрации США, данные американской разведки свидетельствуют о том, что аль-Бадауи был уничтожен ударом, нанесенным по автомобилю в центральной части Йемена.
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Армия , Аль-Каида , ИТАР-ТАСС , Йемен , США
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