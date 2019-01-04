США уничтожили подорвавшего американский эсминец боевика «Аль-Каиды»

В результате подрыва эсминца ВМС США «Коул» в октябре 2000 года в порту йеменского Адена, произведенного, по мнению Соединенных Штатов, при участии аль-Бадауи, погибли 17 американских моряков, еще около 40 получили ранения, передает ТАСС

По словам источника телекомпании в администрации США, данные американской разведки свидетельствуют о том, что аль-Бадауи был уничтожен ударом, нанесенным по автомобилю в центральной части Йемена.