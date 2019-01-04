Самолёт-разведчик США замечен вблизи базы России в Сирии

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт у побережья Сирии и находящейся там авиабазы России Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Согласно мониторинговым данным авиационных ресурсов, американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла в Сициллии. Он курсировал на протяжении двух часов, время от времени приближаясь к базам РФ.

В международном извещении для авиационного персонала и навигационном предупреждении для мореплавателей указано, что в ближайшие дни рядом с побережьем Сирии будет перекрыт морской района из-за учений кораблей постоянного оперативного соединения российского ВМФ в Средиземном море.

Ранее News.ru писал, что более 980 тысяч различных объектов в небе обнаружили и сопроводили за 2018 год подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Около трёх тысяч из них — иностранные самолёты, предназначенные для ведения боёв.