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Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. Koster
Полковник армии США Дуглас Макгрегор в отставке в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
"Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", — считает военный.
"Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придётся сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", — считает военный.
Макгрегор также добавил, что выводя войска из Сирии, США "ликвидировали спаивающий различных партнеров фактор".
"Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе — и это хорошо", — заявил он.
Ранее в середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Комментарии55
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Дуглас Макгрегор , Дональд Трамп , Администрация США , Fox News , Сирия , США , Турция
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