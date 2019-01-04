Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

"Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", — считает военный.

"Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придётся сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", — считает военный.

Макгрегор также добавил, что выводя войска из Сирии, США "ликвидировали спаивающий различных партнеров фактор".

"Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе — и это хорошо", — заявил он.

Ранее в середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

*Запрещенная в России террористическая организация