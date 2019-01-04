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Войска США начали выходить из Сирии 

Российская Газета + ещё 4 21 минуту назад
Фото: epa
Американские военнослужащие начали покидать территорию Сирии. Об этом рассказал госсекретарь США Майкл Помпео.
"Наши войска выходят (из Сирии — прим. "РГ")", — заявил глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу NewsMax.
По его словам, действия президента Дональда Трампа направлены на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.
В конце прошлого года хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе войск США с сирийской территории. По некоторым оценкам, в данный момент в САР находятся около 2 тысяч американских солдат и офицеров.
Против решения американского лидера выступил уже бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который подал прошение об отставке.
"У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", — написал боевой генерал в письме Трампу.
Накануне президент США Дональд Трамп критически отозвался о деятельности Мэттиса на посту министра обороны.
"Что он сделал для меня? Как он проявил себя в Афганистане? Не слишком хорошо", — подчеркнул американский лидер во время встречи с членами своего кабинета.
Трамп добавил, что остался недоволен результатами действий Мэттиса в Афганистане.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Дональд Трамп , Пентагон , Сирия , США
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