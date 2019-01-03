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Киев подтвердил планы отправить в Керченский пролив корабли с наблюдателями 

РИА Новости + ещё 19 3 часа назад
Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей, заявил советник президента страны Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Киев заявил о планах на Керченский пролив
Так чиновник прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, ранее анонсировавшего новый проход военных кораблей.
По словам Бирюкова, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".
"Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет", — цитирует его телеканал Newsone.
Советник президента также подчеркнул, что в следующий раз украинских моряков сопроводят международные наблюдатели.
Ранее Министр обороны Украины Степан Полторак также пообещал сотню проходов украинских кораблей через Керченский пролив.
В свою очередь, в Крыму предостерегли киевские власти от новых провокаций. Так, глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что украинские корабли могут пересекать пролив только при соблюдении норм международного права.
"Не оскорбляя достоинства своего государства, не ведя себя как провокатора самого низкого пошиба", — заявил он.
Парламентарий также посоветовал украинским властям не забывать о судьбе фашисткой Германии, войска которой вместо триумфа прошли по Москве позорным маршем.
В МИД утверждения о новых проходах кораблей через Керченский пролив расценили как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.

Провокация Украины в Керченском проливе

В конце ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей, после чего их задержали, а украинских моряков арестовали.
Позже стало известно, что среди украинского экипажа находились два сотрудника СБУ, руководившие спецоперацией. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Украина
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