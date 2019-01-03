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Расчеты С-400 отразили «ракетный удар» под Саратовом 

ТК «Звезда» + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Минобороны РФ
Удары были «нанесены» по наиболее важным объектам области.
Новогодние праздники выдались без сюрпризов для ПВО Центрального военного округа. Накануне расчеты зенитных ракетных систем С-400 в Саратовской области провели учение по отражению ракетного удара условного противника по наиболее важным объектам. Об этом сообщает пресс-служба округа.
В ходе маневров расчеты систем провели обнаружение выпущенных «противником» ракет, в том числе и крылатых, отработали сопровождение, а затем «уничтожили» их электронными пусками ракет. Надо отметить, что учения проводились в дневное и ночное время суток.
В результате, приходит на пульт расчетов РЛС сообщение: все ракеты успешно «уничтожены».
Ранее год назад новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» встали на боевое дежурство под Саратовом.
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Армия , Саратов , Саратовская Область
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