Расчеты С-400 отразили «ракетный удар» под Саратовом

Удары были «нанесены» по наиболее важным объектам области.

Новогодние праздники выдались без сюрпризов для ПВО Центрального военного округа. Накануне расчеты зенитных ракетных систем С-400 в Саратовской области провели учение по отражению ракетного удара условного противника по наиболее важным объектам. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В ходе маневров расчеты систем провели обнаружение выпущенных «противником» ракет, в том числе и крылатых, отработали сопровождение, а затем «уничтожили» их электронными пусками ракет. Надо отметить, что учения проводились в дневное и ночное время суток.

В результате, приходит на пульт расчетов РЛС сообщение: все ракеты успешно «уничтожены».

Ранее год назад новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» встали на боевое дежурство под Саратовом.