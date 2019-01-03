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СМИ: США вдвое сократят военное присутствие в Афганистане 

RT на русском + ещё 6
Фото: EPA
В Минобороны США планируют вдвое сократить военное присутствие Соединённых Штатов в Афганистане.
Об этом информирует Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.
«2 января военные чиновники США по-прежнему неохотно обсуждали планы вывода войск из Афганистана, но источник, знакомый со стратегией, сообщил Military.com, что (командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт. — RT) Миллер планирует вывести около 7 тыс. из примерно 14 тыс. американских солдат из страны в течение следующих 8—12 месяцев», — говорится в тексте.
В декабре СМИ сообщали, что Американские власти намерены вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих США.
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Армия , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Афганистан , США
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