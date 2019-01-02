Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии займет определенное время, сообщило агентство Рейтер.
"Мы будем уходить из Сирии на протяжении определенного времени", — сказал Трамп.
Он также заявил, что США намерены защищать своих союзников-курдов на территории Сирии.
Президент США в конце 2018 года объявил о том, что войска США в Сирии будут выведены из этой страны. США располагали примерно 2 тысячами военнослужащих, которые находились на сирийской территории без санкции правительства страны.