Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии займет время

"Мы будем уходить из Сирии на протяжении определенного времени", — сказал Трамп.

Он также заявил, что США намерены защищать своих союзников-курдов на территории Сирии.

Президент США в конце 2018 года объявил о том, что войска США в Сирии будут выведены из этой страны. США располагали примерно 2 тысячами военнослужащих, которые находились на сирийской территории без санкции правительства страны.